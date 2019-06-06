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06.06.2019, 19:25

Футбол. "Динамо" продлило контракт с Хацкевичем

Футбол. "Динамо" продлило контракт с Хацкевичем - Фото
Александр Хацкевич (фото - Facebook "Динамо")

Александр Хацкевич еще на два года останется главным тренером киевского футбольного клуба

Киевский футбольный клуб "Динамо" у себя в Twitter сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Александром Хацкевичем.

"Футбольный клуб "Динамо» подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевич, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды. Новое соглашение рассчитано на два года".

Ранее сообщалось, что ганский полузащитник Абдул Кадири Мохаммед стал игроком "Динамо". "Ганский футболист подписал с нашим клубом контракт по схеме 4+1. За "Динамо" Кадири будет выступать под игровым номером 6", - сказано в сообщении.

31 мая стало известно, что в футбольном турнире Лига чемпионов Украина будет представлена двумя клубами.

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Теги: Александр Хацкевич, футбол, динамо
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