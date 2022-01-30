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Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 23:02
Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию - Фото
Владислав Супряга (Фото: EPA-EFE/HANNA BARDO)

Украинский футболист Владислав Супряга будет играть в итальянской клубе Сампдория. Об этом сообщает пресс-служба генуэзского клуба.

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Как отмечается, Сампдория заключила договор на аренду футболиста до конца сезона. Клуб имеет опцию выкупа игрока.

По инфомации итальянских спортивных журналистов, Джанлуки ди Марцио и Николо Шира, аренда Супряги обойдется Сампдории в 500 000 евро, покупка – в 7,5 млн евро.

Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию

Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию

Супряга считался одним из самых перспективных молодых футболистов Украины. В частности в 2019 году он забил два гола в финале победного для украинской сборной чемпионате мира U-20.

На клубном уровне выступал за "Днепр", "Днепр-1" и "Динамо" Киев. Несмотря на уверенную игру в днепровском клубе, так и не сумел закрепиться в основе столичного гранда.

Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию
  • 6 января 2022-го украинский вратарь Андрей Лунин провел первый в сезоне матч за мадридский "Реал". Наставник мадридского клуба, легендарный тренер Карло Анчелотти, похвалил голкипера.
Наталия Медведева
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