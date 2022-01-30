Футбол. Динамовец Супряга перешел в итальянскую Сампдорию

Украинский футболист Владислав Супряга будет играть в итальянской клубе Сампдория. Об этом сообщает пресс-служба генуэзского клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Сампдория заключила договор на аренду футболиста до конца сезона. Клуб имеет опцию выкупа игрока.

По инфомации итальянских спортивных журналистов, Джанлуки ди Марцио и Николо Шира, аренда Супряги обойдется Сампдории в 500 000 евро, покупка – в 7,5 млн евро.

Супряга считался одним из самых перспективных молодых футболистов Украины. В частности в 2019 году он забил два гола в финале победного для украинской сборной чемпионате мира U-20.

На клубном уровне выступал за "Днепр", "Днепр-1" и "Динамо" Киев. Несмотря на уверенную игру в днепровском клубе, так и не сумел закрепиться в основе столичного гранда.

6 января 2022-го украинский вратарь Андрей Лунин провел первый в сезоне матч за мадридский "Реал". Наставник мадридского клуба, легендарный тренер Карло Анчелотти, похвалил голкипера.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.