Футбол. FIFA опубликовала рейтинг национальных сборных – Украина на 24-м месте

Международная федерация футбола обнародовала рейтинг лучших команд. В тройку лидеров вошла Бельгия, Франция и Бразилия. Украина заняла 24-место из 210 возможных, сообщается на сайте федерации.

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На текущий момент у украинской сборной 1521 очко – их количество зависит от результатов игр команды, важности матчей и силы соперников.

Рейтинги публикуются FIFA раз в один или два месяца, по четвергам. Бельгия возглавляет его уже третий раз подряд. Кроме нее, в топ-10 вошли также Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Примечательно, что из-за пандемии в 2020 году было сыграно всего 352 матча против 1082 игр, состоявшихся в прошлом году.

В мае 2020 года FIFA временно разрешила делать в играх после карантина до пяти замен.

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Дарья Мостовая

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