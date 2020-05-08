Футбол. ФИФА временно разрешила делать в играх после карантина до пяти замен

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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила футбольным клубам по окончанию карантина проводить до пяти замен игроков в матчах официальных турниров до конца текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Команды смогут трижды менять игроков во время игры, а также производить замены во время перерывов. При этом, если обе команды произведут замену одновременно, это будет считаться одной из трех таких возможностей для каждой сборной. При назначении дополнительного времени команда сможет воспользоваться оставшимися заменами, которые не были произведены ею во время основных таймов.

Решение ФИФА было продиктовано опасениями за здоровье футболистов, которые выйдут на поле сразу после окончания карантинного периода. "Матчи могут быть сыграны в сжатый период при разных погодных условиях, что может повлиять на здоровье игроков", - отмечают в футбольной федерации. Окончательное решение о том, применять ли это временное правило, организаторы соревнований смогут принять для себя самостоятельно.

Сообщается, что чуть позже ФИФА примет решение о возможном продлении нововведения на 2021 год, учитывая, что отдельные соревнования завершатся только в следующем году.

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В феврале 2020 года сообщалось о коррупционном скандале в ФИФА.

13 апреля по сообщениям СМИ УЕФА и ЕСА договорились доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в один круг, без болельщиков.

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