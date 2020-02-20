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Коррупционный скандал в ФИФА. Обвинения выдвинули против бывшего генсекретаря

Коррупционный скандал в ФИФА. Обвинения выдвинули против бывшего генсекретаря - Фото
Жером Вальке (Фото: EPA)
20.02.2020, 17:43

В коррупции обвиняют экс-генсекретаря ФИФА Жерома Вальке и президента клуба ПСЖ и главы медиагруппы beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в адрес бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, а также президента французского футбольного клуба ПСЖ и главы катарской медиагруппы beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что обвинения связаны с делом о передаче медиаправ на трансляцию чемпионатов мира и Кубка конфедераций в Италии и Греции.

Сообщается, что Вальке обвиняют в получении взяток, фальсификации документов и злоупотреблении властью, а Аль-Хелаифи – в подстрекательстве Вальке к неправомерным действиям.

В начале года Европейский консорциум журналистских расследований и издание Mediapart опубликовали переписку, которую предположительно вели Вальке и Аль-Хелаифи. Расследователи тогда пришли к выводу, что президент ПСЖ давал взятки Вальке. В частности, бывший генеральный секретарь ФИФА получил преимущества при распределении медиаправ и эксклюзивные права на пользование недвижимостью на Сардинии.

Reuters отмечает, что переписка может стать доказательством коррупции среди высшего руководства футбольной ассоциации при выборе места для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. В 2012 году право на проведение матчей выиграл Катар.

Всего обвинения в коррупции предъявлены 14-ти высокопоставленным футбольным чиновникам – в том числе в связи с чемпионатами мира в России и Катаре. Обе страны, вероятно, получили право проведения турнира за взятки. В частности, в Катаре вообще не было футбольной инфраструктуры, а матчи из-за жары придется проводить в ноябре-декабре, а не летом.

Вальке стал генеральным секретарем ФИФА в 2007 году. В 2016 году его уволили из-за подозрений в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

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футбол ФИФА Жером Вальке Нассер Аль-Хелаифи
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