Футбол. УЕФА проводит голосование за лучшую команду Украины

Штаб-квартира УЕФА (Фото: Laurrent Gillieron/EPA)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своей странички в Twitter проголосовать и выбрать лучшую команду независимой Украины.

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Всего для рассмотрения подписчикам представлены пять украинских команд, одна из которых уже не существует:

"Динамо"-1999 (полуфинал Лиги Чемпионов). Сборная Украины-1999 (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф к ЧЕ-2000). Сборная Украины-2006 (1/4 финала Чемпионата мира). "Шахтер"-2009 (победа в Кубке УЕФА). "Днепр"-2015 (финал Лиги Европы).

23 марта 2020 года УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

В этот же день Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине.

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