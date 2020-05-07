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Футбол. УЕФА проводит голосование за лучшую команду Украины

Футбол. УЕФА проводит голосование за лучшую команду Украины - Фото
Штаб-квартира УЕФА (Фото: Laurrent Gillieron/EPA)
07.05.2020, 17:23

УЕФА предлагает футбольным фанатам назвать лучшую команду в истории Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своей странички в Twitter проголосовать и выбрать лучшую команду независимой Украины.

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Всего для рассмотрения подписчикам представлены пять украинских команд, одна из которых уже не существует:

  1.        "Динамо"-1999 (полуфинал Лиги Чемпионов).
  2.        Сборная Украины-1999 (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф к ЧЕ-2000).
  3.        Сборная Украины-2006 (1/4 финала Чемпионата мира).
  4.        "Шахтер"-2009 (победа в Кубке УЕФА).
  5.        "Днепр"-2015 (финал Лиги Европы). 

  • 23 марта 2020 года УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
  • 17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.
  • В этот же день Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. 

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Игорь Чичкань
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