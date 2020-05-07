Футбол. УЕФА проводит голосование за лучшую команду Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своей странички в Twitter проголосовать и выбрать лучшую команду независимой Украины.
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Всего для рассмотрения подписчикам представлены пять украинских команд, одна из которых уже не существует:
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"Динамо"-1999 (полуфинал Лиги Чемпионов).
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Сборная Украины-1999 (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф к ЧЕ-2000).
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Сборная Украины-2006 (1/4 финала Чемпионата мира).
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"Шахтер"-2009 (победа в Кубке УЕФА).
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"Днепр"-2015 (финал Лиги Европы).
- 23 марта 2020 года УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
- 17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.
- В этот же день Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине.
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Игорь Чичкань