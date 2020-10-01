Футбол. Известны возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов – список

Среди потенциальных соперников "Динамо" и "Шахтера" есть гранды, в том числе победитель ЛЧ мюнхенская "Бавария". Жеребьевка пройдет сегодня в 18:00

Сегодня киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнают своих соперников по групповом этапу Лиги чемпионов. Определены корзины для жеребьевки элитного европейского турнира, сообщает пресс-служба UEFA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Шахтер" попал во вторую корзину. Дончанам в группу попадет одна команда из первой корзины, одна из третьей и одна из четвертой. "Динамо" – в третьей корзине. Соответственно у киевлян будут соперники из первой, второй и четвертой корзин.

В то же время с 2014 года UEFA разводит команды из Украины и России по разным группам. Таким образом украинские клубы не сыграют с "Зенитом", "Краснодаром" и "Локомотивом".

Состав корзин

Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Зенит", "Порту";

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс";

Корзина 3: "Динамо" Киев, "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Аталанта", "Краснодар";

Корзина 4: "Локомотив", "Олимпик", "Брюгге", "Боруссия" Менхенгладбах, "Истанбул Башакшехир", "Митьюлланд", "Ренн", "Ференцварош".

Жеребьевка пройдет сегодня в Женеве. Начало – в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию события можно будет посмотреть на сайте UEFA.

"Шахтер" участвует в Лиге чемпионов на правах победителя Украинской Премьер-лиги.

Динамо, серебряный призер УПЛ, в квалификации прошло нидерландский "АЗ" Алкмаар и бельгийский "Гент".

Читайте также: Топ-клубы Германии не пускают футболистов на матч сборной с Украиной: не хотят карантин

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.