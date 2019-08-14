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Футбол. Кто может заменить Хацкевича в "Динамо": все варианты

Футбол. Кто может заменить Хацкевича в "Динамо": все варианты - Фото
Фото - Егвений Пилипенко/LIGA.net
14.08.2019, 17:28

Сегодня с поста главного тренера киевского клуба был уволен Александр Хацкевич

Мы собрали список из шести тренеров, которых в СМИ называют возможными будущими наставниками киевского "Динамо".

Юрий Вернидуб. Украинец известен благодаря работе с луганской "Зарей". Под его руководством луганчане становились бронзовыми призерами Чемпионата Украины в сезоне-2016/17, а также демонстрировали яркую игру в Лиге Европы. Слухи о том, что Вернидуб может возглавить "Динамо" появились в СМИ еще зимой.

Мирча Луческу. Румынский тренер известен украинскому болельщику благодаря многолетней работе с донецким "Шахтером". С "горняками" он восемь раз становился чемпионом Украины и шесть раз – обладателем кубка. В 2009 году ему удалось привести дончан к триумфу в Кубке УЕФА. Также он был замечен журналистами на недавнем матче между "Динамо" и все тем же "Шахтером".

Юрий Мороз. Является тренером молодежной команды киевлян. В прошлом сезоне "Динамо" U-21 под его руководством стало победителем молодежного первенства страны. Воспитал многих молодых игроков, которые в июле выиграли Чемпионат мира U-20.

Филипп Клеман. Тренер-триумфатор вчерашнего матча Лиги чемпионов заявил на пресс-конференции, что президент "Динамо" Игорь Суркис лично поздравил его с выходом в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В СМИ подхватили заявление тренера как свидетельство возможной заинтересованности в специалисте со стороны руководства столичного клуба.

Александр Петраков. Тренер широко прославился этим летом. Вместе со сборной Украины U-20 он выиграл молодежный Чемпионат мира.

Мирон Маркевич. 68-летний специалист является одним из самых успешных тренеров в истории независимой Украины. Маркевич шесть раз становился бронзовым и один раз серебряным призером чемпионата Украины во главе харьковского "Металлиста". Также он сумел вывести "Днепр" в финал Лиги Европы во времена финансового кризиса в клубе.

Сегодня днем руководство киевского "Динамо" уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера. Он возглавля клуб три года.

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