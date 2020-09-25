Футбол. Лига Европы: "Десна" уступила "Вольфсбургу", "Колос" в овертайм проиграл "Риеке"

С 60-й минуты "Десна" играла в меньшинстве, "Колосу" забили на 102-й и 115-й минуте

24 сентября черниговская "Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" со счетом 0:2 в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и прекратила выступления на турнире.

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Первый гол в матче на 16-й минуте забил Джошуа Гилявоги. На 92-й минуте Даниэль Гинчек поставил точку в игре.

С 60-й минуты "Десна" играла в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Йоонас Тамм.

Это был первый еврокубковый матч в истории "Десны".

Украинский "Колос" из села Ковалевка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА проиграл "Риеке" из Хорватии – 0:2 и вылетел из Лиги Европы. На 102-й минуте Жоау Эсковал забил первый мяч в игре, второй гол "Колосу" забил Франко Андрияшевич.

В прошлом раунде "Колос" сенсационно переиграл греческий "Арис" со счетом 2:1.

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Наталия Медведева

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