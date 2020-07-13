Футбол. "Ман Сити" оспорил бан UEFA и вернул себе право играть в Лиге чемпионов

Спортивный арбитраж в Лозанне разрешил "Манчестер Сити" играть в еврокубках и уменьшил для клуба сумму штрафа

Английский гранд "Манчестер Сити" обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) запрет Судебной палаты органа финансового контроля (CFCB) UEFA на участие в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22. Об этом сообщает ESPN.

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В Арбитраже решили, что большая часть выдвинутых против манкунианцев обвинений была не доказана, либо же имела истечение сроков давности.

Помимо отмены бана на соревнования, CAS также уменьшил сумму штрафа для манчестерского клуба с первоначальных 30 млн евро до 10 млн.

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"Ман Сити" за три тура до конца Английской Премьер-лиги досрочно гарантировал себе второе место в турнирной таблице. Чемпионские медали недостижимы (их досрочно завоевал Ливерпуль), но отрыв от идущего третьим Челси - 12 очков. У лондонцев нет даже теоретических шансов, чтобы догнать "Ман Сити".

виновным в нарушении финансового фэйр-плей и постановили, что клуб должен быть исключен из розыгрышей Лиги чемпионов на следующие два сезона, а также оштрафован на 30 млн евро. В феврале в UEFA признали "Ман Сити"

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Марк Сировой

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