Арендованного у "Динамо" игрока исключили из заявки турецкого клуба за драку

По информации турецких СМИ, "Анкарагюджю" может разорвать контракт с Родригесом из-за драки с Кулушичем

Люксембургского форварда Жерсона Родригеса, который на правах аренды из киевского "Динамо" выступает за турецкий "Анкарагюджю", исключили из заявки на матч против "Галатасарая" из-за драки с партнером по команде. Об этом сообщает Spor Arena.

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Отмечается, что инцидент произошел после завтрака в день матча. Родригес ушел из столовой без других членов команды, капитан команды Анте Кулушич сделал замечание, после этого завязалась драка. На фото по ссылке можно увидеть ссадину на брови Кулушича после драки.

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В результате инцидента руководство клуба решило исключить Родригеса из заявки на матч, несмотря на то, что он является одним из лидеров команды. Кулушич при этом отыграл весь поединок. "Анкарагюджю" обыграла "Галатасарай" со счетом 1:0.

По информации издания, контракт с Родригесом могут разорвать в одностороннем порядке.

Родригес перешел в "Динамо" в январе 2019 года. В зимнее межсезонье 2019 /20 он был отдан в аренду в "Анкарагюджю". Украинские СМИ писали, что причиной аренды могли быть проблемы форварда с дисциплиной.

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Марк Сировой

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