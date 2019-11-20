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Футбол. Моуриньо стал главным тренером английского клуба

Футбол. Моуриньо стал главным тренером английского клуба - Фото
Жозе Моуриньо (фото: Alessandro Di Marco/EPA)
20.11.2019, 10:14

Португалец почти год был вне футбола

Португальский тренер Жозе Моуриньо возглавил лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Во главе "шпор" Моуриньо заменил уволенного вчера аргентинца Маурисио Почеттино. Контракт португальца рассчитан до конца сезона 2022/23.

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"Жозе - один из самых успешных менеджеров в футболе. У него богатый опыт, он может вдохновлять команды, отличный тактик. Он завоевал признание во всех клубах, которые тренировал. Мы верим, что он привнесет энергию и веру в раздевалку", - прокомментировал назначение президент клуба Дэниэл Леви.

Справка. "Тоттенхэм" сейчас занимает 14 место в Премьер-лиге. В активе "шпор" лишь три победы в 12 матчах. К чести лондонцев, в прошлом сезоне они, не сделав ни одного приобретения в зимнее трансферное окно, смогли выйти в финал Лиги чемпионов. Празднуя победу в полуфинале, "шпоры" буквально разнесли раздевалку на стадионе амстердамского "Аякса".

Последним клубом Моуриньо был "Манчестер Юнайтед". Его уволили за неудовлетворительные результаты в декабре прошлого года.

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