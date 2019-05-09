"Тоттенхэм" разнес раздевалку после матча с "Аяксом": видео

Вчера, 8 мая, британский "Тоттенхэм" отмечал победу в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов над нидерландским "Аяксом" прямо в раздевалке стадиона Йохан Кройф Арена в Амстердаме. Об этом говорится в официальном Twitter команды.

Футболисты танцевали, катали друг друга на спине, пели и устраивали традиционный "победный дебош".

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"Тоттенхэм" сенсационно обыграл нидерландский "Аякс" и вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее такой же фурор произвел "Ливерпуль", который 7 мая уничтожил "Барселону", не оставив и единого шанса на победу.

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