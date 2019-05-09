Футбол. "Тоттенхэм" сравнял с землей "Аякс". Как это было - видео

Вчера, 8 мая, британский "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сенсационно обыграл нидерландский "Аякс".

Пропустив два мяча, британцы не только сравняли счет, но и забили на 96-й минуте игры третий гол в ворота "Аякса".

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Игра закончилась со счетом 3:2. Все мячи за британцев на свой счет записал Моура.

Голы: Маттейс де Лигт - 4-я минута, Хаким Зийех - 35-я минута / Лукас Родригес Моура да Силва - 55-я, 59-я, 90+6 минуты.

Таким образом финалистами Лиги чемпионов-2018/19 стали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Это будет первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал. Финальный матч ЛЧ состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

7 мая "Ливерпуль" уничтожил "Барселону" без единого шанса - 4:0.