Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов

Реклама
Реклама

Вчера, 8 мая, британский "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сенсационно обыграл нидерландский "Аякс". 

Пропустив два мяча, британцы не только сравняли счет, но и забили на 96-й минуте игры третий гол в ворота "Аякса". 

Реклама

Игра закончилась со счетом 3:2. Все мячи за британцев на свой счет записал Моура.

Голы: Маттейс де Лигт - 4-я минута, Хаким Зийех - 35-я минута / Лукас Родригес Моура да Силва - 55-я, 59-я, 90+6 минуты.

Таким образом финалистами Лиги чемпионов-2018/19 стали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Это будет первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал. Финальный матч ЛЧ состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

7 мая "Ливерпуль" уничтожил "Барселону" без единого шанса - 4:0.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига чемпионов, аякс, Тоттенхэм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Тоттенхэм" сравнял с землей "Аякс". Как это было - видео
Футбол. "Тоттенхэм" сравнял с землей "Аякс". Как это было - видео
Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео
Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео
Аэропорт Борисполь показал новый многоуровневый паркинг: видео
Аэропорт Борисполь показал новый многоуровневый паркинг: видео
ТЭК Шантаж и грабеж: Нафтогаз заявил о новых схемах облгазов Фирташа
Алексашенко: Россия будет главной головной болью Зеленского
Экономика Алексашенко: Россия будет главной головной болью Зеленского
Кодекс о банкротстве: перестанет ли банкротство быть схемой
Мнение Кодекс о банкротстве: перестанет ли банкротство быть схемой
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Футбол. "Тоттенхэм" сравнял с землей "Аякс". Как это было - видео
Футбол. "Тоттенхэм" сравнял с землей "Аякс". Как это было - видео
В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото
В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото 08.05.19, 19:21
Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео
Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео 08.05.19, 16:30
Андрей Шевченко вошел в топ-100 футболистов мира за 25 лет: видео
Андрей Шевченко вошел в топ-100 футболистов мира за 25 лет: видео 08.05.19, 13:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 