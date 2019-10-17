Футбол. Пятов и Зинченко раскрыли, в чем секрет успеха сборной

Триумф главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко (фото - ЕРА)

Залог успеха нынешней футбольной сборной Украины - в единстве, получении удовольствия от игры и тренерском таланте Андрея Шевченко. Об этом после триумфального прохождения украинцев на Евро-2020 заявили сами игроки, пишет пресс-служба Федерации футбола Украины

Капитан сборной Андрей Пятов рассказал, что у сборной в матче с Португалией "порой даже в меньшинстве удавалось контролировать мяч". "Могли даже и третий гол забить", - сказал голкипер.

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По словам полузащитника Александра Зинченко, тренерский штаб во главе с Шевченко "создал классный коллектив": "Все это видят на поле, а в быту он еще лучше. Мы работаем как единое целое".

Пятов и Зинченко солидарны: самым важным был первый быстрый гол португальцам: он больше других повлиял на ход игры, добавил сборной уверенности, а также заставил соперника больше открываться - и у него в обороне появились "дыры".

Справка. 14 октября 2019 года сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Один из героев встречи и автор первого мяча Роман Яремчук заявил, что "Украина - это не Россия", а Шевченко назвал своих футболистов "настоящими львами".