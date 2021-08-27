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Футбол. Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 19:43
Футбол. Роналду возвращается в
Криштиану Роналду (фото - EPA)

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что достиг соглашения с "Ювентусом" о трансфере Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте "Манчестер Юнайтед".

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"Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере", – говорится в сообщении.

Роналду, пятикратный обладатель Золотого мяча, за свою карьеру завоевал более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов Европы.

В своем первом выступлении за "Манчестер Юнайтед" он забил 118 голов в 292 играх. Роналду играл за английский клуб с 2003-го по 2009 год.

13 августа Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов сезона 2020/21 по каждой позиции. Роналду в шорт-листе нет. 

Вадим Ребрина
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футбол криштиану роналду Манчестер Юнайтед
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