Без Месси и Роналду. УЕФА опубликовал шорт-лист лучших игроков Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов сезона 2020/21 по каждой позиции. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего претендуют по три футболиста. В нем больше всего представителей от победителя ЛЧ "Челси" (пять игроков) и финалиста "Манчестер Сити" (три).

Список претендентов выглядит так:

Вратари – Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эдерсон ("Манчестер Сити")

Защитники – Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси")

Полузащитники – Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси")

Нападающие – Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинг Холанн ("Боруссия" Дортмунд).

Читайте также: Вы заставили нас смеяться, прыгать и плакать, – игроки сборной Украины о Шевченко

Лучших игроков ЛЧ 20/21 по позициям, лучшего футболиста и футболистку года по версии УЕФА объявят 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Стамбуле. Лучшим вратарем в сезоне 19/20 был Мануэль Нойер ("Бавария"), защитником – Йозуа Киммих ("Бавария"), полузащитником – Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), нападающим – Роберт Левандовски ("Бавария").

В шорт-лист сезона 20/21 не попали легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые доминировали на мировой футбольной арене с начала 2010-х, однако в последнее время не демонстрируют столь феноменальных результатов.

Роналду с "Ювентусом" в сезоне 20/21 не смог пробиться дальше 1/8 финала, уступив "Лиону". Выступавший в прошлом сезоне за "Барселону" Месси (несколько дней назад перешел в "ПСЖ") также покинул ЛЧ в 1/8 финала, проиграв "ПСЖ". При этом аргентинец оказался за шаг до шорт-листа претендентов на звание лучшего форварда ЛЧ – он занял четвертое место.

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА, несмотря на исторический успех на Евро-2020.

Читайте также: "Был бы счастлив". Ребров впервые прокомментировал возможное назначение в сборную Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.