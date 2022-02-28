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Футбол. Российские клубы и сборные исключили из всех международных соревнований

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 21:34

Российские футбольные клубы и сборную исключили из всех международных соревнований. Соответствующее решение приняли Европейский футбольный союз (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA).

Отмечается, что все клубы и сборные России отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIFA и UEFA до дальнейшего уведомления.

UEFA проводит все международные соревнования в Европе. Основные – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Чемпионат Европы. В 1/8 Лиги Европы должен был играть московский "Спартак", но теперь не сыграет.

FIFA проводит мировые турниры. Главный – Чемпионат мира. Сборная России должна была в марте играть в отборе на ЧМ-2022.

Отдельно УЕФА сообщил, что разорвал партнерский контракт с российским газовым монополистом "Газпромом".

Марк Сировой
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