Футбол. Сборная проведет три матча в Украине перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу сыграет три товарищеских матча в украинских города в преддверии Чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил в Facebook президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко.
26 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют в Харьков с Кипром, 2 июня – в Киеве с Северной Ирландией, 7 июня – во Львове с Израилем.
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Даты и места матчей согласованы с главным тренером команды, теперь их должен утвердить исполком АФУ.
Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня. Чемпионат будет проходит в разных городах по всей Европе.
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