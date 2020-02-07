Футбол. Сборная проведет три матча в Украине перед Евро-2020

Фото - Andrii Pavelko, Facebook

Сборная Украины по футболу сыграет три товарищеских матча в украинских города в преддверии Чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил в Facebook президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко.

26 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют в Харьков с Кипром, 2 июня – в Киеве с Северной Ирландией, 7 июня – во Львове с Израилем.

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Даты и места матчей согласованы с главным тренером команды, теперь их должен утвердить исполком АФУ.

Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня. Чемпионат будет проходит в разных городах по всей Европе.

14 октября 2019-го сборная в решающем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2020 обыграла действующих чемпионов Европы сборную Португалии .

30 ноября Украина узнала первых соперников в групповом этапе Евро.

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