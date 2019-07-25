Футбол. Сегодня "Заря" стартует в Лиге Европы

Фото: facebook Лиги Европы

Первым среди украинских клубов, который сегодня стартует в Лиге Европы, станет луганская "Заря". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Они сыграют в Подгорице с черногорской командой "Будучност". Начало –в 21:45.

"Ожидаем в противостоянии встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже…Мы хотим хорошо сыграть", - отметил главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Отвечая на вопрос, какой будет для команды приемлемый результат, Скрипник сказал: "Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально хорошего результата".

Ответный матч состоится 1 августа в Украине.

В первом раунде черногорцы победили эстонскую "Нарва Транс" со счетом 2:0 и 4:1. В прошлом сезоне "Будучност" взял Кубок Черногории.

Ранее "Заря" подписала контракт с полузащитником Владленом Юрченко на два года.