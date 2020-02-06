Футбол. "Селтик" исключил украинца из заявки на Лигу Европы

Марьян Швед (фото - пресс-служба ФК Селтик)

Украинский вингер Марьян Швед не попал в заявку "Селтика" из Глазго на плей-офф Лиги Европы. Об этом рассказал наставник команды Нил Леннон, передает Scottish Daily Record.

"Ему трудно из-за того, что он на недостаточном уровне владеет английским языком. На тренировках он не на том уровне, как остальные игроки", - сказал тренер.

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Леннон добавил, что Швед – талантливый игрок, но ему нужно больше времени на адаптацию в новой команде.

В 1/16 финала "Селтик" встретиться с "Копенгагеном".

Селтик" подписал контракт с воспитанником львовских "Карпат" Марьяном Шведом зимой. Цена трансфера по данным Transfermarkt € 2 млн. Соглашение между 21-летним футболистом и клубом рассчитано на 4,5 года.

подписал контракт В сезоне 2019/20 Швед вышел на поле в футболке "кельтов" лишь дважды, отыграв в общей сложности 35 минут. В матче квалификации Лиги чемпионов он сумел забить красивый гол (видео)

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