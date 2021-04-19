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Футбол. "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуриньо

19.04.2021, 13:22
Футбол.
Жозе Моуриньо (фото - ЕРА)

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" уволил своего главного тренера Жозе Моуриньо. Об отставке португальского специалиста сообщается на сайте клуба.

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Как отмечается, вместе с Моуриньо уволен и весь его тренерский штаб –  Жоао Сакраменто, Нуну Сантуш, Карлос Лалин и Джованни Серра.

Увольнение Моуриньо происходит на фоне объявления "Тоттенхэмом" участия в Суперлиге – новом европейском турнире, который хотят создать топ-клубы, но которому намерен помешать европейский футбольный союз УЕФА.

После отставки португальца тренировать команду будет Райан Мейсон. Он – бывший футболист "Тоттенхэма", который преждевременно закончил карьеру игрока из-за травмы головы. В последнее время Мейсон тренировал молодежную команду "Тоттенхэма" U19.

Моуриньо принял "Тоттенхэм" в ноябре 2019-го, на следующий сезон после того, как лондонцы вышли в финал Лиги чемпионов. Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23.

Сезон 2019/20 "шпоры" под руководством португальца закончили на шестом месте в Английской Премьер-Лиге. В этом сезоне они идут на седьмом месте в АПЛ и вылетели из 1/8 Лиги Европы, проиграв "Динамо" Загреб. В последнем матче португальца "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Эвертоном" (2:2).

Руководитель клуба Дэниэл Леви назвал Моуриньо "настоящим профессионалом" и поблагодарил за работу, однако не скрывает неоправданных надежд.

"На личном уровне мне понравилось с ним работать, сожалею, что все не получилось так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут здесь рады, мы хотели бы поблагодарить его и тренерский штаб за их вклад", – сказал он.

  • Моуриньо – один из самых успешных тренеров Европы начала и первой декады 2000-х. Он выигрывал Лигу чемпионов (2004-й) и Кубок УЕФА (2003-й) с "Порту", становился победителем ЛЧ с "Интером" (2010-й) и Лиги Европы – с "Манчестер Юнайтед" (2017-й). Также возглавлял "Челси" и "Реал". Выигрывал чемпионаты во всех странах, в которых работал. Не единожды признавался тренером года в Европе и мире в различных рейтингах.

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Марк Сировой
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жозе моуриньо Тоттенхэм суперлига райан мейсон
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