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Футбол. УАФ дисквалифицировала арбитров за договорные матчи

Футбол. УАФ дисквалифицировала арбитров за договорные матчи - Фото
Фото: пресс-служба УАФ
05.08.2019, 19:54

Арбитров, наблюдателя арбитража и одного футболиста дисквалифицировали за нарушение кодекса этики и честной игры

Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала арбитров Виктора Арановского, Вячеслава Молотокасу, Юрия Вышневского, Дмитрия Денисюка, Дмитрия Смиляка, наблюдателя арбитража Юрия Буренко и футболиста Александра Райчева за нарушение кодекса этики и ческой игры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение контрольно-дисциплинарная комиссия УАФ приняла 1 августа.

Арановскому, Молотокасу и Буренко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет; Вышневскому, Райчеву – в течение двух лет; Денисюку и Смиляку – в течение одного года.

Также ко всем фигурантам дела применена условная дисквалификация в виде отстранения от любой футбольной деятельности на два года.

Как уточняет издание Football.ua, санкции против арбитров, наблюдателя арбитража и футболиста применены за договорные матчи.

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