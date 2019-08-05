Футбол. УАФ дисквалифицировала арбитров за договорные матчи

Фото: пресс-служба УАФ

Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала арбитров Виктора Арановского, Вячеслава Молотокасу, Юрия Вышневского, Дмитрия Денисюка, Дмитрия Смиляка, наблюдателя арбитража Юрия Буренко и футболиста Александра Райчева за нарушение кодекса этики и ческой игры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение контрольно-дисциплинарная комиссия УАФ приняла 1 августа.

Арановскому, Молотокасу и Буренко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет; Вышневскому, Райчеву – в течение двух лет; Денисюку и Смиляку – в течение одного года.

Также ко всем фигурантам дела применена условная дисквалификация в виде отстранения от любой футбольной деятельности на два года.

Как уточняет издание Football.ua, санкции против арбитров, наблюдателя арбитража и футболиста применены за договорные матчи.

Ранее сегодня "Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере защитника "Лестера" Гарри Магуайра