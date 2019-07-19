Футбол. В украинской премьер-лиге определились с числом команд

Футбол (фото pixabay.com)

В украинской футбольной Премьер-лиге с сезона 2020-2021 годов будет играть 14 команд. Соответствующее решение приняло общее собрание участников УПЛ.

Сначала клубы выступили за то, чтобы сохранить 12 команд в УПЛ. Однако после просьбы пересмотреть решение участники собрания проголосовали за расширение Премьер-лиги.

Согласно решению клубов, в сезоне 2021-2022 годов УПЛ расширят до 16 команд.

С сезона 2016-2017 годов в Премьер-лиге принимает участие 12 команд. До этого два года в УПЛ играли 14 клубов. Еще раньше - с 2002 года - в высшем дивизионе чемпионата было 16 команд.

Снижение количества участников чемпионата объясняли экономическими причинами.

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