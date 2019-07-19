Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. В украинской премьер-лиге определились с числом команд

Футбол. В украинской премьер-лиге определились с числом команд - Фото
Футбол (фото pixabay.com)
19.07.2019, 22:23

Сначала клубы выступили за то, чтобы сохранить 12 команд в УПЛ

В украинской футбольной Премьер-лиге с сезона 2020-2021 годов будет играть 14 команд. Соответствующее решение приняло общее собрание участников УПЛ.

Сначала клубы выступили за то, чтобы сохранить 12 команд в УПЛ. Однако после просьбы пересмотреть решение участники собрания проголосовали за расширение Премьер-лиги.

Согласно решению клубов, в сезоне 2021-2022 годов УПЛ расширят до 16 команд.

С сезона 2016-2017 годов в Премьер-лиге принимает участие 12 команд. До этого два года в УПЛ играли 14 клубов. Еще раньше - с 2002 года - в высшем дивизионе чемпионата было 16 команд.

Снижение количества участников чемпионата объясняли экономическими причинами.

18 июля Президент Владимир Зеленский наградил членов молодежной сборной Украины U-20 по футболу: орденами за заслуги III ступени и почетным званием заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

15 июня в Польше прошла финальная игра на чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей - и победила 3:1.

Напишите нам
украинская премьер-лига футбол УПЛ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 