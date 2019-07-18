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18.07.2019, 11:46

Чемпионы мира U-20. Зеленский вручил ордена футболистам

Чемпионы мира U-20. Зеленский вручил ордена футболистам - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент наградил футболистов за победу в чемпионате мира

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами членов молодежной сборной Украины U-20 по футболу, сообщается на сайте главы государства.

За титул чемпиона мира по футболу U-20 в 2019 году в Польше президент постановил вручить ордена за заслуги III ступени: Данилу Безкоровайному, Валерию Бондарю, Сергею Булецу, Олега Веремиенко, Кирилла Дрышлюка, Алексея Кащука, Юхима Коноплю, Виктора Корниенко, Владислава Кучерука, Андрея Лунина, Николая Мусолитина, Дениса Попова, Дмитрия Ризника, Александра Сафронова, Данила Сикана, Игоря Снурницина, Владислава Супрягу, Дениса Устименко, Алексея Хахлева, Георгия Цитаишвили, Максима Чеха.

Кроме того, президент присвоил почетное звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины тренерам Андрею Анненкову, Вячеславу Кернозенко, Вячеславу Руженцеву.

15 июня в Польше прошла финальная игра на чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей - и победила 3:1.

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Теги: Владимир Зеленский, спорт, футбол, орден
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