Футбол. В Великобритании детям на тренировках запретили играть головой

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Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, согласно которым детей до 11 лет не будут учить игре головой. Об этом сообщает BBC.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сказал, что, по статистике, в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет.

Также введены новые ограничения на размеры футбольных мячей для каждой возрастной группы.

Отмечается, что это решение вызвано недавним исследованием ученых из университета Глазго, которые установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели.

В докладе врачей названы такие риски бывших профессиональных футболистов: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона.

Невропатолог Уилли Стюарт считает, что действие новых правил по игре головой необходимо распространить и на другие виды спорта, а не только на детский футбол.

Отмечается, что подобные правила, которые включают и ограничения во время матчей, действуют в США с 2015 года. Они были приняты после того, как в суды начали поступать иски против Футбольной ассоциации США. от тренеров и родителей футболистов.

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