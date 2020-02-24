Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. В Великобритании детям на тренировках запретили играть головой

Футбол. В Великобритании детям на тренировках запретили играть головой - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.02.2020, 21:32

В Великобритании ввели новые правила, по которым детям до 11 лет запрещено играть головой на тренировках по футболу

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, согласно которым детей до 11 лет не будут учить игре головой. Об этом сообщает BBC.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сказал, что, по статистике, в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет.

Также введены новые ограничения на размеры футбольных мячей для каждой возрастной группы.

Отмечается, что это решение вызвано недавним исследованием ученых из университета Глазго, которые установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели.

В докладе врачей названы такие риски бывших профессиональных футболистов: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона.

Невропатолог Уилли Стюарт считает, что действие новых правил по игре головой необходимо распространить и на другие виды спорта, а не только на детский футбол.

Отмечается, что подобные правила, которые включают и ограничения во время матчей, действуют в США с 2015 года. Они были приняты после того, как в суды начали поступать иски против Футбольной ассоциации США. от тренеров и родителей футболистов.

Читайте также: "Я в норме". Легендарный Пеле опроверг информацию о проблемах

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
футбол дети здоровье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 