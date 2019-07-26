Футбол. "Заря" стартовала в еврокубке победой

Луганский футбольный клуб "Заря" стартовал в Лиге Европы матчем второго круга квалификационного раунда против черногорской "Будучности". Луганчане выиграли со счетом 3:1.
Уже в первом тайме в воротах черногорцев отметился Артем Громов, причм дублем.
Во втором тайме "Будучность" разбавила счет, но под конец поединка Арвеладзе забил третий мяч в ее ворота.
Ответный поединок состоится через неделю в Запорожье.
В третьем раунде Лиги Европы "Заря" может сыграть с софийским ЦСКА или хорватским "Осиеком".