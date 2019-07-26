Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. "Заря" стартовала в еврокубке победой

Футбол. "Заря" стартовала в еврокубке победой - Фото
Фото: Facebook ФИФА
26.07.2019, 00:15

Луганский футбольный клуб выиграл у "Будучности" в матче второго круга квалификационного раунда Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" стартовал в Лиге Европы матчем второго круга квалификационного раунда против черногорской "Будучности". Луганчане выиграли со счетом 3:1.

Уже в первом тайме в воротах черногорцев отметился Артем Громов, причм дублем.

Во втором тайме "Будучность" разбавила счет, но под конец поединка Арвеладзе забил третий мяч в ее ворота.

Ответный поединок состоится через неделю в Запорожье.

В третьем раунде Лиги Европы "Заря" может сыграть с софийским ЦСКА или хорватским "Осиеком".

Напишите нам
футбол Лига Европы заря Будучность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 