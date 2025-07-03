Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии погиб в ДТП в Испании

Вместе с футболистом в машине находился его младший брат, он также погиб

Диогу Жота (Фото: Adam Vaughan/EPA)

В четверг, 3 июля, футболист сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии на западе Испании. Об этом сообщила газета Marca. Информацию подтвердили в футбольном клубе, за который он выступал.

28-летний португальский футболист погиб рано утром в провинции Самора. Авария произошла на 65-м километре трассы A-52, недалеко от региона Санабрия.

Игрок "Ливерпуля" ехал вместе со своим братом 26-летним Андре, который также является профессиональным футболистом. Их автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Медиа отмечает, что всего 10 дней назад Диогу женился на своей невесте Руте Кардосо. У пары есть трое детей: Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023 года рождения) и дочь, которая родилась в прошлом году.

ФК "Ливерпуль" подтвердил гибель футболиста и его брата.

""Ливерпуль" в настоящее время не будет делать дальнейших комментариев и просит уважать конфиденциальность семьи, друзей, товарищей по команде и персонала клуба Диого и Андре, пока они пытаются смириться с этой невероятной утратой", — говорится в заявлении.

СПРАВКА. Диогу Жота – португальский футболист, игравший на позиции нападающего и крайнего полузащитника. Выступал, в частности, за "Порту", "Вулвергемптон", а также сборную Португалии. В сентябре 2020 года Жота присоединился к "Ливерпулю". Младший брат Диогу выступал за клуб "Пенафиел", играющий в Примейра-Лиге Португалии. Диогу Жота – португальский футболист, игравший на позиции нападающего и крайнего полузащитника. Выступал, в частности, за "Порту", "Вулвергемптон", а также сборную Португалии. В сентябре 2020 года Жота присоединился к "Ливерпулю". Младший брат Диогу выступал за клуб "Пенафиел", играющий в Примейра-Лиге Португалии.

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