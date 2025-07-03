Футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії загинув у ДТП в Іспанії

Разом з гравцем в автівці перебував його молодший брат, він також загинув

Діогу Жота (Фото: Adam Vaughan/EPA)

У четвер, 3 липня, футболіст збірної Португалії та англійського "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді на заході Іспанії. Про це повідомила газета Marca. Інформацію підтвердили у футбольному клубі, за який він виступав.

28-річний португальський футболіст загинув рано-вранці в провінції Самора. Аварія сталася на 65-му кілометрі траси A-52, поблизу регіону Санабрія.

Гравець "Ліверпуля" їхав разом зі своїм братом, 26-річним Андре, також професійним футболістом. Їхня автівка з'їхала з дороги, після чого загорілась.

Медіа зазначило, що лише 10 днів тому Діогу одружився зі своєю нареченою Руте Кардосо. Пара виховувала трьох дітей: Дениса (2021 року народження), Дуарте (2023 року народження) та доньку, яка з'явилася на світ минулого року.

ФК "Ліверпуль" підтвердив загибель футболіста та його брата.

"Ліверпуль" наразі не робитиме подальших коментарів і просить поважати конфіденційність родини, друзів, товаришів по команді та персоналу клубу Діого та Андре, оскільки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою", – йдеться в заяві.

ДОВІДКА Діогу Жота – португальський футболіст, який грав на позиціях нападника і крайнього півзахисника. Виступав, зокрема, за "Порту", "Вулвергемптон", а також збірну Португалії. У вересні 2020 року Жота приєднався до "Ліверпуля". Молодший брат Діогу виступав за клуб "Пенафієл", що грає в Прімейра-лізі Португалії.

CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу. "Ліверпуль" зайняв четверте місце в рейтингу.