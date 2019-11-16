ХК "Донбасс" обыграл казахстанский "Бейбарыс" в Кракове

Фото: hcdonbass.com

В польском Кракове украинский хоккейный клуб "Донбасс" (Донецк) обыграл казахстанский "Бейбарыс" в своей второй встрече Континентального кубка IIHF. Об этом сообщает Укринформ.

Счет матча - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

Шайбы забросили: Александр Костиков (13-я минута), Илья Коренчук (22, 30), Виталий Кукла (24) и Евгений Никифоров (59) - в составе "Донбасса"; Альберт Вишняков (14), Евгений Дерябин (22), Денис Макаров (44) - в казахстанском клубе.

В другой встрече сегодня сыграют белорусский "Неман" и польская "Краковия".

Положение команд на этот час: "Донбасс" - 4 очка (после 2-х игр), "Краковия" - 3 (1), "Неман" - 2 (1), "Бейбарыс" - 0 (2).

Завтра "Донбасс" встретится с "Краковией".

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