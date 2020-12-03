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"Играли хорошо, но были ошибки". Луческу отреагировал на разгром "Динамо" от "Ювентуса"

03.12.2020, 06:35
Мирча Луческу (фото - пресс-слудба Динамо Киев)

"Динамо" хорошо играло с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, но более опытные и мастеровитые итальянцы воспользовались ошибками киевлян, разгромив их со счетом 3:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер украинского клуба Мирча Луческу, передает пресс-служба Динамо.

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"Сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравняем счет. Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы допускали такие ошибки, которые перечеркивали нашу хорошую игру", – сказал он.

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Луческу добавил, что на поле чувствовалась разница в опыте и мастерстве. Однако он считает, что этот матч и участие в Лиге чемпионов в целом станет уроком для молодых динамовцев.

"У нас в составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, естественно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше", – объяснил он.

Луческу считает, что в матчах ЛЧ его игроки не доводили задуманное до конца: выполняли только 50% из запланированного, а во втором тайме обычно допускали ошибки, за которые более опытный и мастеровитый соперник и наказывал.

  • 2 декабря "Динамо" проиграло "Ювентусу" со счетом 3:0. Киевляне занимают третье место в группе G ЛЧ с одним очком после пяти туров, столько же очков – у "Ференцароша". Именно с этим клуба "Динамо" сыграет заключительном туре за право выступать весной в плей-офф Лиги Европы.

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Марк Сировой
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