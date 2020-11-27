Отбор на Чемпионат мира. Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников – список

Сборная Украины по футболу попала во вторую корзину на жеребьевке отбора на Чемпионат мира по футболу-2022 в Европе. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Команда Андрея Шевченко точно не сыграет в групповом этапе со своими обидчиками из Швейцарии, Польшей, Турцией и еще шестью командами, поскольку находится с ними в одной корзине.

Соперниками украинцев могут стать лишь команды из других корзин – по одной из каждой.

Полный список корзин выглядит так:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Всего будет 10 групп: пять по пять команд и пять – по шесть. Прямую путевку на ЧМ получат победители групп, вторые места – поборются за нее в плей-офф.

25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в отмененном из-за вспышки коронавируса матче со Швейцарией. Из-за этого решения сборная вылетает из элитного дивизиона Лиги наций. Украина намерена обжаловать решение в Спортивном арбитраже Лозанны.

Читайте также: Врач, который отменил матч Украина-Швейцария, ранее разрешал играть с COVID-19 в команде

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.