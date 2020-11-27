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Отбор на Чемпионат мира. Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников – список

27.11.2020, 15:11
Отбор на Чемпионат мира. Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников – список - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Сборная Украины по футболу попала во вторую корзину на жеребьевке отбора на Чемпионат мира по футболу-2022 в Европе. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

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Команда Андрея Шевченко точно не сыграет в групповом этапе со своими обидчиками из Швейцарии, Польшей, Турцией и еще шестью командами, поскольку находится с ними в одной корзине.

Соперниками украинцев могут стать лишь команды из других корзин – по одной из каждой. 

Полный список корзин выглядит так:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Всего будет 10 групп: пять по пять команд и пять – по шесть. Прямую путевку на ЧМ получат победители групп, вторые места – поборются за нее в плей-офф.

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Марк Сировой
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