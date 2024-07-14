Испания обыграла Англию в финале Евро-2024, в четвертый раз став чемпионом Европы

Англия – Испания (Фото – CLEMENS BILAN, ЕРА)

Испания обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1, став новым чемпионом Европы по футболу.

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Состоявшийся в Берлине матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Первый гол был забит в самом начале второго тайма (на 47-й минуте) Нико Уильямс. Затем Англия сравняла счет благодаря голу Коула Палмера (на 73-й минуте).

Победный мяч за четыре минуты до конца, на 86-й минуте, забил Микель Оярсабаль.

Победа на Испании на Евро – четвертая в истории страны. До этого Испания становилась чемпионом Европы по футболу в 1964, 2008 и 2012 годах.

14 июня в Германии стартовало Евро-2024 по футболу.

26 июня состоялся завершающий матч между сборными Украины и Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024. Встреча закончилась со счетом 0:0 – Украина выбыла из Евро.

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