Іспанія обіграла Англію у фіналі Євро-2024, вчетверте ставши чемпіоном Європи

Англія - Іспанія (Фото - CLEMENS BILAN, ЕРА)

Іспанія обіграла Англію у фіналі Євро-2024 із рахунком 2:1, ставши новим чемпіоном Європи з футболу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Матч, що відбувся в Берліні, завершився з рахунком 2:1 на користь іспанців.

Перший гол забив на початку другого тайму (на 47-й хвилині) Ніко Вільямс. Потім Англія зрівняла рахунок завдяки голу Коула Палмера (на 73-й хвилині).

Переможний м'яч за чотири хвилини до кінця, на 86-й хвилині, забив Мікель Оярсабаль.

Перемога на Іспанії на Євро – четверта в історії країни. До цього Іспанія ставала чемпіоном Європи з футболу у 1964, 2008 та 2012 роках.

14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу.

26 червня відбувся завершальний матч між збірними України та Бельгії в межах групового етапу Євро-2024. Зустріч завершилася з рахунком 0:0 – Україна вибула з Євро.

Читайте також: Десятка найдорожчих футболістів на Євро-2024