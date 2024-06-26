Збірна України зіграла внічию з Бельгією і вибула з Євро-2024

Матч Україна - Бельгія (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

26 червня на стадіоні МХП-Арена в німецькому Штутгарті відбувся завершальний матч між збірними України та Бельгії в межах групового етапу Євро-2024. Зустріч завершилася з рахунком 0:0. "Синьо-жовті" завершили виступи на турнірі. Про це повідомили на сайті чемпіонату.

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Перший тайм завершився нульовою нічиєю. На 7-й хвилині був небезпечний момент від Бельгії, однак Анатолій Трубін впорався з ним. На 20-й хвилині поєдинку Роман Яремчук вдарив по воротах бельгійців, але Кун Кастелс відреагував. Протягом першого тайму були небезпечні моменти у виконанні обох збірних, однак їх не вдалося реалізувати.

Другий тайм Бельгія почала з позиційних атак, але українці діяли на власній половині поля максимально прагматично. Водночас небезпечні для бельгійців моменти створили Артем Довбик, Руслан Маліновський та Георгій Судаков.

Одночасно у Франкфурті-на-Майні відбувався і поєдинок між Словаччиною і Румунією. Зустріч між суперниками України та Бельгії у групі E завершилася з рахунком 1:1.

За результатами групового етапу Україна посіла останнє місце у своїй групі та вибула з Євро-2024. Усі команди в групі E набрали по чотири очки, але Україна за різницею голів посіла четверте місце в турнірній таблиці.

14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в десяти містах Німеччини.

17 червня українська збірна програла Румунії з рахунком 0:3.

21 червня підопічні Реброва провели матч проти Словаччини у другому турі групового етапу Євро-2024 та здобули перемогу з рахунком 2:1.

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