Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2024

Тепер Україна знову претендує на вихід до 1/8 фіналу. Вирішальний матч із Бельгією відбудеться у вівторок, 25 червня

Фото: ЕРА

Національна збірна України провела матч проти Словаччини у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу та здобула перемогу з рахунком 2:1.

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Матч проходив на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі.

Словаки вийшли вперед на 18-й хвилині завдяки голу Івана Шранца після удару головою. Команда Сергія Реброва зрівняла рахунок на 54-й хвилині: Олександр Зінченко побачив у штрафному майданчику Миколу Шапаренка, віддав точний пас, а півзахисник київського "Динамо" пробив у дотик.

Переможний гол відбувся на 80-й хвилині: Роман Яремчук прийняв навіс із глибини та пробив під воротарем збірної Словаччини.

17 червня збірна України програла Румунії у матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Гра завершилась із рахунком 0:3. Вирішальним у групі E стане двобій із Бельгією 26 червня.

Під час трансляції гри на Megogo стався збій – сильна гроза та злива призвели до переривання трансляції. В результаті було втрачено сигнал одночасно з основного та резервного супутників.

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