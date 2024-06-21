Сборная Украины по футболу одержала первую победу на Евро-2024

Теперь Украина снова претендует на выход в 1/8 финала. Решающий матч с Бельгией состоится во вторник, 25 июня

Фото: ЕРА

Национальная сборная Украины провела матч против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу и одержала победу со счетом 2:1.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Матч проходил на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе.

Словаки вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Ивана Шранца после удара головой. Команда Сергея Реброва сравняла счет на 54-й минуте: Александр Зинченко увидел в штрафной Николая Шапаренко, отдал точный пас, а полузащитник киевского "Динамо" пробил в касание.

Победный гол состоялся на 80-й минуте: Роман Яремчук принял навес из глубины и пробил под вратарем сборной Словакии.

17 июня сборная Украины проиграла Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Игра завершилась со счетом 0:3. Решающим в группе E станет поединок с Бельгией 26 июня.

Во время трансляции игры на Megogo произошел сбой – сильная гроза и ливень привели к прерыванию трансляции. В результате был потерян сигнал одновременно с основного и резервного спутников.

Читайте также: "Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии