Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и выбыла с Евро-2024
26 июня на стадионе МХП-Арена в немецком Штутгарте состоялся завершающий матч между сборными Украины и Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщили на сайте чемпионата.
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Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 7-й минуте был опасный момент от Бельгии, однако Анатолий Трубин справился с ним. На 20-й минуте матча Роман Яремчук попытался ударить по воротам бельгийцев, но Кун Кастелс отреагировал. В течение первого тайма были опасные моменты в исполнении обеих сборных, однако их не удалось реализовать.
Одновременно во Франкфурте-на-Майне проходил и поединок между Словакией и Румынией. Встреча между соперниками Украины и Бельгии по группе E завершилась со счетом 1:1.
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- 14 июня в Германии стартовало Евро-2024 по футболу. 24 команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры пройдут в 10 городах Германии.
- 17 июня украинская сборная проиграла Румынии со счетом 0:3.
- 21 июня подопечные Реброва провели матч против Словакии во втором туре группового этапа Евро-2024 и одержали победу со счетом 2:1.
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