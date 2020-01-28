Из уважения к команде. NBA перенесла матч Лейкерс из-за Брайанта

Коби Брайант (фото - ЕРА)

Национальная баскетбольная ассоциация США (NBA) перенесла матч между Лос Анджелес Лейкерс и Клипперс из-за смерти Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба NBA.

Отмечается, что решение было принято из уважения к команде Лейкерс, в составе которой Брайант играл около 20 лет, и "которая глубоко опечалена" из-за произошедшего.

Матч должен был пройти 28 января, однако его отложили на неопределенное время. Дата встречи между Лейкерс и Клипперс будет объявлена позже.

26 января в Калифорнии разбился вертолет баскетболиста Коби Брайанта. Сообщается, что вместе с ним летела тринадцатилетняя дочь Джианна. Всего на борту находились пятеро человек. Все они погибли.

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