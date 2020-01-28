Из уважения к команде. NBA перенесла матч Лейкерс из-за Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация США (NBA) перенесла матч между Лос Анджелес Лейкерс и Клипперс из-за смерти Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба NBA.
Отмечается, что решение было принято из уважения к команде Лейкерс, в составе которой Брайант играл около 20 лет, и "которая глубоко опечалена" из-за произошедшего.
Матч должен был пройти 28 января, однако его отложили на неопределенное время. Дата встречи между Лейкерс и Клипперс будет объявлена позже.
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