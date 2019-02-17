Карате. Украинки отличились на турнире в Дубае

Анжелика Терлюга (фото - facebook.com/anzhelika.terlyuga)

Украинские каратистки Анжелика Терлюга и Екатерина Кривая заняли вторые места на турнире Karate1 Premier League в Дубае. Об этом сообщает Укринформ.

Терлюга проиграла финальный поединок в весовой категории до 55 кг представительнице Тайбэя Вен Цзю-Юн 3: 4.

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Кривая в финале весовой категории до 50 кг проиграла турчанке Серап Озчелик 1: 7.

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В январе Анжелика Терлюга победила на турнире серии Karate1 Premier League в Париже.

В марте 2018 года три украинские спортсменки завоевали бронзовые медали на турнире серии Karate 1 Premier League Всемирной федерации карате.