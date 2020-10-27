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Лига чемпионов. "Шахтер" против "Интера": анонс футбольного матча, где и когда смотреть

27.10.2020, 10:58
Лига чемпионов.
"Шахтер" Донецк (фото - ЕРА)

"Горняки" еще никогда не обыгрывали этот итальянский клуб

Сегодня, 27 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграют "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Милан). Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в 19:55, его трансляцию будет вести телеканал Футбол 1. 

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В прошлом туре ЛЧ клуб с Донбасса сенсационно переиграл мадридский "Реал" на "своем" поле – 3:2, но в прошлом туре Украинской премьер-лиги "горнякам" не удалось отнять очки у полтавской "Ворсклы" – 1:1.

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В Серии А "Интер" обыграл генуэзскую "Дженоа" со счетом 2:0, однако до этого миланцы не смогли одолеть "Боруссию" (Менхегладбах) – 2:2, а также "Лацио" – 1:1, и "Милан"- 2:1. 

"Шахтер" продолжает испытывать кадровые проблемы: в лазарете команды остаются основные футболисты Евгений Коноплянка и Исмаили, также на открытой тренировке перед матчем с "Интером" отсутствовали Фернандо, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Несмотря на это, состав перед игрой с миланцами могут усилить вратарь Андрей Пятов, полузащитник Тарас Степаненко, защитник Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Тайсон.

Как отмечает Football.ua, "Интер" испытывает серьезные кадровые потери перед матчем, из состава выпали футболисты Стефано Сенси, Алексис Санчес, Матиас Весино, Роберто Галярдини и Милан Шкриньяр. 

"Горняки" никогда не обыгрывали "Интер", клубы встречались трижды: ноль побед "Шахтера", одна ничья, две победы "Интера", разница голов – 8:1 в пользу миланцев. 

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Станислав Стороженко
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