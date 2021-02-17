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Лига Европы. Кабмин разрешил провести матч "Динамо" – "Брюгге" со зрителями

17.02.2021, 15:55
Лига Европы. Кабмин разрешил провести матч
Динамо - Брюгге (фото - пресс-служба ФК Динамо)

Кабмин принял решение, которое разрешает провести завтрашний футбольный матч Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" со зрителями. Об этом говорилось на заседании правительства.

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Сегодня Кабмин решил ввести адаптивный карантин в Украине со следующей недели. При этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что правило, которое разрешает проводить матчи со зрителями (не более 50% от вместимости трибун), вступит в силу уже завтра, 18 февраля.

Завтра же "Динамо" будет принимать "Брюгге" в рамках 1/16 финала ЛЕ. Однако пока не понятно, воспользуется ли киевский клуб правом провести игру со зрителями.

На сайте "Динамо" пока не было никаких объявлений о начале продаж билетов, ссылка на онлайн-продажу не открывается, а на звонки LIGA.net в кассах клуба и различных отделах по продаже билетов не ответили.

В то же время ранее сегодня пресс-служба "Динамо" сообщала, что начало матча будет перенесено из-за погодных условий. Стартовый свисток прозвучит в 17:00, а не в 19:55, как планировалось изначально.

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Марк Сировой
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