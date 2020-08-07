Стал известен соперник "Шахтера" по четвертьфиналу Лиги Европы
В четвертьфинале турнира УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"
В четвертьфинале Лиги Европы команду Луиша Каштру будет ждать "Базель": в 1/8 финала они прошли немецкий "Айнтрахт". Первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0, а в ответной встрече "Базель" одолел соперника со счетом 1:0.
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Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала прошел немецкий "Вольфсбург" - 5:1 по сумме двух матчей.
Матч четвефинала Лиги Европы состоится 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.
Если "Шахтер" пройдет в полуфинал, то будет играть в Дюссельдорфе 17 августа.
Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 августа в немецком Кельне.
- В июне "Шахтер" досрочно выиграл Украинскую Премьер-лигу.
- Первую игру в Германии "Шахтер" выиграл со счетом 2:1 и имел минимальное преимущество перед ответным матчем.
- 5 августа "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал.
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