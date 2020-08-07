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Стал известен соперник "Шахтера" по четвертьфиналу Лиги Европы

07.08.2020, 09:47
Стал известен соперник
ФК Шахтер (Фото: Peter Powell/EPA)

В четвертьфинале турнира УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"

В четвертьфинале Лиги Европы команду Луиша Каштру будет ждать "Базель": в 1/8 финала они прошли немецкий "Айнтрахт". Первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0, а в ответной встрече "Базель" одолел соперника со счетом 1:0.

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Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала прошел немецкий "Вольфсбург" - 5:1 по сумме двух матчей.

Матч четвефинала Лиги Европы состоится 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене.

Если "Шахтер" пройдет в полуфинал, то будет играть в Дюссельдорфе 17 августа.

Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 августа в немецком Кельне.

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Наталия Софиенко
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