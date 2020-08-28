Луческу об Ахметове: Мое отношение к нему не изменилось

По словам Мирча Луческу, он ценит время работы в донецком "Шахтере"

Главный тренер ФК "Динамо" Мирча Луческу заявил, что ценит многолетнюю работу в ФК "Шахтер" (Донецк) и его отношение к президенту клуба Ринату Ахметову "не изменилось". Об этом Луческу заявил в интервью Telekom Sport.

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Луческу уточнил, что ценит и не забыл время работы в "Шахтере".

"Но прошло уже четыре года, как я покинул донецкий клуб, мне нужно было погрузиться в соревнование, в котором я чувствую себя живым. Мое отношение к Ахметову не изменилось", - отметил Луческу.

Луческу убежден, что должен приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо".

Он считает, что его "присутствие дало новый поворот в украинском чемпионате".

Луческу тренировал "Шахтер" с 2002 по 2016 годы, он стал самым титулованным тренером в истории клуба.

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо" . Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер", поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта.

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Арина Толина

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