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Луческу об Ахметове: Мое отношение к нему не изменилось

28.08.2020, 09:05
Луческу об Ахметове: Мое отношение к нему не изменилось - Фото
Мирча Луческу (Фото: Andreas Gebert/ЕРА)

По словам Мирча Луческу, он ценит время работы в донецком "Шахтере"

Главный тренер ФК "Динамо" Мирча Луческу заявил, что ценит многолетнюю работу в ФК "Шахтер" (Донецк) и его отношение к президенту клуба Ринату Ахметову "не изменилось". Об этом Луческу заявил в интервью Telekom Sport.

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Луческу уточнил, что ценит и не забыл время работы в "Шахтере".

"Но прошло уже четыре года, как я покинул донецкий клуб, мне нужно было погрузиться в соревнование, в котором я чувствую себя живым. Мое отношение к Ахметову не изменилось", - отметил Луческу.

Луческу убежден, что должен приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо".

Он считает, что его "присутствие дало новый поворот в украинском чемпионате".

Луческу тренировал "Шахтер" с 2002 по 2016 годы, он стал самым титулованным тренером в истории клуба.

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Арина Толина
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