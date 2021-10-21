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Луческу об игре "Динамо" – "Барселона": В первом тайме у нас была возможность

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 00:09
Луческу об игре
Мирча Луческу (Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI)

В первом тайме матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" у киевлян был шанс забить гол, но они не смогли им воспользоваться. Об этом сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Megogo спорт после игры, в которой динамовцы проиграли со счетом 0:1.

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"В начале игры мы имели момент – выход три в один, и мы его не использовали. Мы неправильное решение приняли. Такие моменты нужно доводить до конца, нужно забивать. И, естественно, один гол сразу меняет картину на футбольном поле", – сказал Луческу.

По его мнению, в этой игре сильной стороной "Барселоны" была агрессивность игроков и прессинг в атаке.

"Мало того игроки "Барсы" намного более техничны и быстры, они были более агрессивны: сделали сегодня 18 фолов против семи. Это означает, что любую нашу попытку развить быструю атаку или выйти в контратаку они прерывали фолом – они были более агрессивны, чем мы", – объяснил главный тренер.

Он отметил, что динамовцы должны понимать, что уровень Лиги чемпионов гораздо выше уровня чемпионата Украины – нужно много работать, чтобы подняться до него.

"Конечно, я недоволен. не доволен ни счетом, ни первым таймом. Могу сказать, что мне понравился второй тайм – как мы играли, как мы преодолели этот барьер боязни играть против Барселоны, и могли добиться большего", – сказал Луческу.

Во время пресс-конференции Луческо отметил, что во втором тайме динамовцы сыграли лучше, начали действовать более спокойно и более разумно, уходили от прессинга "Барсы", но к сожалению не хватило смелости, чтобы развивать и заканчивать эти атаки.

"Мы хорошо сыграли без мяча, мы хорошо оборонялись, прикрывали друг друга, не давали возможности этим техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. но к сожалению, выход из обороны и игра с мячом меня не удовлетворили", – сказал Луческо на пресс-конференции.

Он назвал победу "Барселоны" заслуженной и добавил, что этот клуб нуждался в победе, потому что в нем происходит смена поколений.

"Я надеюсь, что второй тайм добавил нам уверенности, что в ответной игре мы можем добиться большего. Это важно, чтобы наши игроки понимали, что мы можем играть с "Барсой", – сказал Луческу.

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Наталия Медведева
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мирча луческу футбол Лига чемпионов динамо Барселона
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