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Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 22:35
Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля - Фото
Фото: EPA

Мировой рекорд, долгожданный финал и МОК против допинга – коротко о 14 февраля на Олимпиаде. 

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Женский бобслей: золото в США, а должно быть в Канаде

Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис стала первой в женском монобобе. Интересно, что она, может, и не выступала бы на этой Олимпиаде, если бы своевременно не получила гражданство. Дело в том, что на своих прошлых трех Олимпиадах Хамфрис выступала за Канаду, дважды была олимпийской чемпионкой. Но в 2018 году Кейлли обвинила главного тренера бобслейной команды – Тода Гейса – в домогательстве. Она выставила ряд своих требований, при выполнении которых она будет выступать за сборную и дальше, но в канадской федерации на это не пошли. С сентября 2019 года Хамфрис выступала за американскую команду, но чтобы выйти под флагом США на Игры, она должна была получить гражданство этой страны. Это произошло только в декабре прошлого года.

Теперь Хамфрис – первая спортсменка в истории зимней Олимпиады, которая становилась чемпионкой под флагами двух стран. Ранее таким могли похвастаться только представители пожилых Игр – регбист Дэниел Кэрролл (1908 – Австралия, 1920 – США) и тяжеловес Кахи Кахиашвили (Объединенная команда – 1992, Греция – 1996 и 2000).

Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

1. Кейлли Хамфрис (США) – 4:19,27.
2. Элана Мейерс Тейлор (США)+1,54.
3. Кристиан де Брюйн (Канада)+1,76.

Единственная представительница Украины в женском монобобе Лидия Гунько заняла 20-е место.

Фигурное катание: очередной мировой рекорд

Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду и установили мировой рекорд по сумме программ.

Новый рекордный результат – 226,98 балла, на 0,37 выше их оценок на Гран-При Японии в 2019 году.

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 218,02.

Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

Впервые с 2010 года украинская пара пробилась в произвольный танец, но заняла там 20-е место.

Лыжная акробатика

В этом виде спорта должны были выступать две украинки, но в Анастасии Новосад подтвердился положительный тест, поэтому она пропустила и командный, и индивидуальный турнир. Так что под сине-желтым флагом выступала только Ольга Полюк. Чтобы выступать в финале, украинка должна была попасть в лучшую 12-ку, но по результатам двух попыток Полюк стала только 22-й.

Победительницей в лыжной акробатике среди женщин стала китайская спортсменка Сюй Ментао. Для нее это уже четвертая Олимпиада, но за это время она только однажды выигрывала индивидуальную награду – в 2014 году стала второй. Однако 2022 год оказался более фортовым для Ментао – сначала она выиграла серебряную медаль в командном турнире, а затем и золото в индивидуальном выступлении.

1. Сюй Ментао (Китай) – 108.61.
2. Анна Гускова (Беларусь) – 107.95.
3. Меган Ник (США) – 93.76.

Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

Прыжки с трамплина: экс-чемпионы заняли четвёртое место

В Пекине завершились командные соревнования по прыжкам с трамплина, где торжествовала команда из Австрии. Квартет, в составе которого Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Герль, Мануэль Феттнер, набрал 942,7 балла. Второе место заняла Словения. А бронзовые награды завоевала Германия. Олимпийские чемпионы Пхенчхана норвежцы в Пекине заняли четвертое место.

1. Австрия – 942.7 баллов.
2. Словения – 934.4 баллов.
3. Германия – 922.9 баллов.

Хоккей: долгожданному финалу быть

Сборная Канада без проблем разобралась с командой Швейцарии в полуфинале. "Кленовые" выиграли со счетом 10:3. За канадскую команду забили Клэр Томпсон, Джейми Ли Реттрей, Блейр Тернбулл, Рената Фаст, Эрин Эмброуз, Эмили Кларк, Эмма Мальте, Брианна Дженнер и дважды забросила шайбу Мари-Филипп Пулен. В Швейцарии дубль оформила Лара Штальдер и однажды расписалась в воротах Алина Мюллер.

В другом полуфинале сборная США выиграла у команды Финляндии – 4:1. Среди американок шайбами ​​отличились Кайла Барнс, Хиллари Найт, Хейли Скамурра и Эбби Рок, а в финок – шайбу престижа забросила Сусанна Тапани.

По прогнозам экспертов, именно матч Канады и США должен был проходить в финале женского турнира.

Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

Скандал с допингом россиянки продолжается

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию МОК, WADA и ISU по делу Камиллы Валиевой.

Международный Олимпийский комитет заявил, что будет уважать это решение и не будет препятствовать участию Валиевой в соревнованиях. В то же время в организации отметили, что из-за неопределенности ситуации относительно того, нарушала ли фигуристка антидопинговые правила (а с этим в Спортивном арбитражном суде обещали определиться позже), то были внесены изменения в регламент олимпийского турнира.

Во-первых, церемония награждения призеров именно командного турнира по фигурному катанию состоится после того, как окончательно определится ситуация с Валиевой – "справедливости ради всех спортсменов и причастных национальных олимпийских комитетов". Напомним, что в этом виде выиграла команда ОКР и в соревнованиях принимала участие Камилла Валиева.

Во-вторых, если Валиева будет среди победительниц в женском турнире, то награждение также состоится после решения вопросов с допингом.

В-третьих, уже подтвердили, что в финальную часть соревнований попадут 25 фигуристок, если среди 24 лучших будет Валиева.

Медаль для другой страны и скандал с допингом – результаты Олимпиады за 14 февраля

Медальный зачет: Норвегия продолжает лидировать

Сборная Норвегии продолжает торжествовать и возглавлять медальный зачет, имея в своем активе девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.

У немецкой команды пятнадцать медалей – восемь золота, пять серебра и две бронзы.

Замыкает тройку лидеров сборная США, у которой уже семь золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды.

Когда болеть за украинцев 15 февраля?

  • 08:30. Биатлон. Мужская эстафета. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.
  • 10:00. Лыжное двоеборье. Дмитрий Мазурчук.
  • 12:00. Фигурное катание, женщины. Анастасия Шаботова.
  • 13:00. Лыжная акробатика. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк.
  • 13:00. Лыжное двоеборье. Дмитрий Мазурчук.

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