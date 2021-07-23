Международный олимпийский комитет извинился перед Украиной за карту без Крыма – Кулеба

Международный олимпийский комитет извинился за карту Украины без временно оккупированного Крыма на сайте Олимпиады в Токио. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам главы МИД, украинские дипломаты немедленно связались с руководством МОК, когда узнали о некорректной карте на сайте Олимпийских игр.

"Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", – написал Кулеба.

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Вчера на сайте Олимпиады в Токио заметили карту, на которой Крым был отделен границей от Украины.

Сегодня утром карту исправили, границу между Крымом и Украиной убрали.

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Марк Сировой

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