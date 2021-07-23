На сайте Олимпиады исправили карту Украины – теперь она с Крымом
23.07.2021, 06:34
Олимпиада в Токио (фото - ЕРА)
Международный олимпийский комитет исправил карту Украины на сайте Олимпиады в Токио. Теперь временно оккупированный Крым не отделен от нее границей, видно в разделе расписаний и результатов (Olympic Schedule & Results).
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Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Херсонской области границей, как это было вчера.
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- Вчера на сайте Олимпиады заметили карту, на которой Крым отделен границей от Украины.
- В МИД заявили, что поручили посольствам в Японии и Швейцарии разобраться.
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