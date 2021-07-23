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На сайте Олимпиады исправили карту Украины – теперь она с Крымом

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 06:34
На сайте Олимпиады исправили карту Украины – теперь она с Крымом - Фото
Олимпиада в Токио (фото - ЕРА)

Международный олимпийский комитет исправил карту Украины на сайте Олимпиады в Токио. Теперь временно оккупированный Крым не отделен от нее границей, видно в разделе расписаний и результатов (Olympic Schedule & Results).

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Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Херсонской области границей, как это было вчера.

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

Читайте также: Олимпиада в Токио. Состав сборной Украины на Олимпийских Играх – полный список

Марк Сировой
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Крым Олимпиада мок карта Украины олимпийский игры
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