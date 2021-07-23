На сайте Олимпиады исправили карту Украины – теперь она с Крымом

Международный олимпийский комитет исправил карту Украины на сайте Олимпиады в Токио. Теперь временно оккупированный Крым не отделен от нее границей, видно в разделе расписаний и результатов (Olympic Schedule & Results).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Херсонской области границей, как это было вчера.

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

Вчера на сайте Олимпиады заметили карту, на которой Крым отделен границей от Украины.

В МИД заявили, что поручили посольствам в Японии и Швейцарии разобраться.

Читайте также: Олимпиада в Токио. Состав сборной Украины на Олимпийских Играх – полный список

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.