Олимпиада в Токио. Состав сборной Украины на Олимпийских Играх – полный список
На Олимпийских играх в Токио в состав сборной Украины войдут 157 спортсменов. Украина будет представлена в 29 видах спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
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В состав олимпийской сборной Украины входят в частности звезды тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская, знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодед, легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих. Есть в украинской команде и нардеп Слуги народа – греко-римский борец Жан Беленюк.
Самому младшему члену олимпийской сборной Украины – 15 лет. Прыгун в воду Алексей Середа родился 25 декабря 2005 года. Самый старший член команды – 41-летний фехтовальщик Богдан Никишин.
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Полный состав сборной Украины на Олимпиаде в Токио выглядит так:
БАДМИНТОН
Артем Почтарев и Мария Улитина
БОКС
Мужчины – Николай Буценко, Ярослав Харцыз, Александр Хижняк, Цотне Рогава
Женщины – Анна Лысенко
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мужчины – Василий Михайлов, Александр Хоцяновский
Женщины – Оксана Ливач, Татьяна Кит, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Мужчины – Ленур Темиров, Парвиз Насибов, Жан Беленюк
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины – Ирина Деха, Камила Конотоп
ВЕЛОСИПЕД (МАУНТИНБАЙК)
Яна Беломоина
ВЕЛОСИПЕД (ТРЕК)
Елена Старикова, Любовь Басова
ВЕЛОСИПЕД (ШОССЕ)
Анатолий Будяк, Валерия Кононенко
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Игорь Хмара, Станислав Ковалев
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Мужчины – Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук
Женщины – Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Виктория Ус
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Мужчины – Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун
Женщины – Диана Варинская
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Малащук, Мариола Боднарчук, Мария Высочанская, Дарина Дуда
ДЗЮДО
Мужчины – Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябалы, Яков Хаммо
Женщины – Дарья Белодед, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин
КАРАТЕ
Мужчины – Станислав Горуна
Женщины – Анжелика Терлюга и Анита Серегина
КОННЫЙ СПОРТ
Александр Продан и Инна Логутенкова
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины – Андрей Проценко (прыжки в высоту), Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк (молот), Богдан-Иван Городинский, Николай Нижник, Александр Ситковский (все – марафон), Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Назар Коваленко (все – спортивная ходьба), Никита Нестеренко (диск), Игорь Мусиенко (ядро), Александр Погорилко, Никита Барабанов, Данил Даниленко (4х400 м микс), Владислав Мазур (прыжки в длину), Сергей Смелик (бег 200 м).
Женщины – Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Ирина Климец, Ирина Новожилова (молот), Анна Рыжикова (Ярощук), Виктория Ткачук (обе – бег 400 м с барьерами), Татьяна Мельник (бег 400 м), Катерина Климюк, Алина Логвиненко, Яна Качур (все – 4х400 м + 400х400 м микс), Анастасия Брызгина, Наталья Пироженко-Чорномаз, Мария Миколенко (все – 4х400 м), Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Виктория Калюжная (все – марафон), Мария Сухарук (Филюк), Людмила Оляновская, Анна Шевчук (все – спортивная ходьба), Марина Килипко, Яна Гладийчук (обе – прыжки с шестом), Ольга Голодная (ядро), Наталья Семенова (диск), Наталья Стребкова (3000 м с барьерами).
ПЛАВАНИЕ
Мужчины – Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов
Женщины – Кристина Панчишко, Дарина Зевина
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины – Алексей Гунбин
Женщины – Верноника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Мужчины – Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш
Женщины – Елена Костевич
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Ирина Маловичко
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Николай Просторов
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины – Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий
Женщины – Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Павел Тимошенко
ТЕННИС
Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мужчины – Коу Лей
Женщины – Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова
ТРИАТЛОН
Юлия Елистратова
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины – Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свечкарь, Анатолий Герей
Женщины – Ольга Харлан, Елена Кривицкая.
- Олимпиада в Токио открывается 23 июля и завершится 8 августа. Однако первые соревнования начались еще до открытия Олимпийских Игр.
- Из-за дисквалификации на Олимпиаде не выступят украинский олимпийский чемпион-гимнаст Олег Верняев и легкоатлет Игорь Главан.
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