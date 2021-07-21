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Олимпиада в Токио. Состав сборной Украины на Олимпийских Играх – полный список

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 15:55
Олимпиада в Токио. Состав сборной Украины на Олимпийских Играх – полный список - Фото
Члены сборной Украины на Олимпиаде в Токио (фото - Національний олімпійський комітет)

На Олимпийских играх в Токио в состав сборной Украины войдут 157 спортсменов. Украина будет представлена в 29 видах спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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В состав олимпийской сборной Украины входят в частности звезды тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская, знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодед, легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих. Есть в украинской команде и нардеп Слуги народа – греко-римский борец Жан Беленюк.

Самому младшему члену олимпийской сборной Украины – 15 лет. Прыгун в воду Алексей Середа родился 25 декабря 2005 года. Самый старший член команды – 41-летний фехтовальщик Богдан Никишин.

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Полный состав сборной Украины на Олимпиаде в Токио выглядит так:

БАДМИНТОН 

Артем Почтарев и Мария Улитина

БОКС

Мужчины –  Николай Буценко, Ярослав Харцыз, Александр Хижняк, Цотне Рогава

Женщины – Анна Лысенко

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Мужчины –  Василий Михайлов, Александр Хоцяновский

Женщины – Оксана Ливач, Татьяна Кит, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Мужчины – Ленур Темиров, Парвиз Насибов, Жан Беленюк

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины – Ирина Деха, Камила Конотоп

ВЕЛОСИПЕД (МАУНТИНБАЙК)

Яна Беломоина

ВЕЛОСИПЕД (ТРЕК)

Елена Старикова, Любовь Басова

ВЕЛОСИПЕД (ШОССЕ)

Анатолий Будяк, Валерия Кононенко

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Игорь Хмара, Станислав Ковалев

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мужчины – Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук

Женщины –  Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Виктория Ус

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины – Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун

Женщины – Диана Варинская

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Малащук, Мариола Боднарчук, Мария Высочанская, Дарина Дуда

ДЗЮДО

Мужчины – Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябалы, Яков Хаммо

Женщины – Дарья Белодед, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин

КАРАТЕ

Мужчины – Станислав Горуна

Женщины – Анжелика Терлюга и Анита Серегина

КОННЫЙ СПОРТ

Александр Продан и Инна Логутенкова

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины – Андрей Проценко (прыжки в высоту), Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк (молот), Богдан-Иван Городинский, Николай Нижник, Александр Ситковский (все – марафон), Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Назар Коваленко (все – спортивная ходьба), Никита Нестеренко (диск), Игорь Мусиенко (ядро), Александр Погорилко, Никита Барабанов, Данил Даниленко (4х400 м микс), Владислав Мазур (прыжки в длину), Сергей Смелик (бег 200 м).

Женщины – Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Ирина Климец, Ирина Новожилова (молот), Анна Рыжикова (Ярощук), Виктория Ткачук (обе – бег 400 м с барьерами), Татьяна Мельник (бег 400 м), Катерина Климюк, Алина Логвиненко, Яна Качур (все – 4х400 м + 400х400 м микс), Анастасия Брызгина, Наталья Пироженко-Чорномаз, Мария Миколенко (все – 4х400 м), Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Виктория Калюжная (все – марафон), Мария Сухарук (Филюк), Людмила Оляновская, Анна Шевчук (все – спортивная ходьба), Марина Килипко, Яна Гладийчук (обе – прыжки с шестом), Ольга Голодная (ядро), Наталья Семенова (диск), Наталья Стребкова (3000 м с барьерами).

ПЛАВАНИЕ

Мужчины – Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов

Женщины – Кристина Панчишко, Дарина Зевина

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины – Алексей Гунбин

Женщины – Верноника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Мужчины – Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш

Женщины – Елена Костевич

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Ирина Маловичко

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Николай Просторов

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины – Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий

Женщины – Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Павел Тимошенко

ТЕННИС

Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Мужчины – Коу Лей

Женщины – Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова

ТРИАТЛОН

Юлия Елистратова

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины –  Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свечкарь, Анатолий Герей

Женщины – Ольга Харлан, Елена Кривицкая.

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Марк Сировой
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