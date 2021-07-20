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Олимпийские Игры в Токио. Какие новые виды спорта включили в программу Олимпиады

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 16:08
Олимпийские Игры в Токио. Какие новые виды спорта включили в программу Олимпиады - Фото
Серфинг (Иллюстративное фото - ЕРА)

На Олимпиаде в Токио появятся четыре новых вида спорта, а также вернется бейсбол с родственным ему софтболом. Соответствующая информация опубликована на сайте Олимпийских игр.

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Новыми олимпийскими вида спорта станут карате, серфинг, скейтбординг и скалолазание.

Карате

Будет состоять из двух дисциплин – ката и кумите. В обеих побеждает спортсмен, набравший больше баллов.

Ката – это демонстрация атакующих и оборонительных действий против виртуального соперника. Судьи будут оценивать технику выполнения приемов по разным параметрам, таким как скорость, ритм, баланс, четкость движения и т.д.

Кумите – это спарринг с настоящим противником. Соперники будут подбираться по весовым категориям: у мужчин – до 67 кг, до 75 кг, 75+ кг, у женщин – до 55 кг, до 61 кг, 61+ кг.

Серфинг

Соревнования будут проходить в океане. Серферы будут выходить на групповые заезды, которые длятся обычно до 30 минут. За один заезд серферу позволяется покорить не больше 25 волн.

Судьи будут оценивать сложность трюков. При подсчете результата будут учитываться две волны, за которые серфер получил наивысшее баллы. Их сумма и будет результатом спортсмена.

Скейтбординг

Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: улица (площадка с перилами и пандусами) и парк (площадка напоминает чашу). Судьи буду оценивать трюки по таким параметрам как сложность, оригинальность, высота, скорость, композиция, техника исполнения.

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Скалолазание

Будет состоять из трех дисциплин:

Скоростное восхождение. Два спортсмена на скорость будут подниматься на 15-метрову стену, установленную под углом 95 градусов. В мужских соревнованиях забег длится как правило 5-6 секунд, в женских – 7-8 секунд.

Боулдеринг. Спортсмену дается четыре минуты, чтобы преодолеть как можно больше стен высотой 4,5 метра. Страховки у спортсменов нет, но на полу лежат маты.

Альпинистское восхождение. Участвуют два спортсмена. У каждого есть шесть минут на покорение 15-метровой стены. Особенность – у спортсменов есть нижняя страховка, которую нужно переставлять после поднятий. Победит тот, кто быстрее заберется на стену или окажется выше по истечению шести минут.

Бейсбол/софтбол

Этот популярный в США вид спорта в последний раз был представлен на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. На играх в Токио в бейсбол будут играть мужчины. Женщины будут соревноваться в софтболе – родственной игре, где используется более легкий мяч.

Также на Олимпиаде появятся новые дисциплины в видах спорта, которые и ранее были олимпийскими. Добавится баскетбол 3х3, BMX-freestyle, смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании, смешанные команды (мужчины и женщины) в триатлоне, стрельбе из лука, дзюдо.

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Марк Сировой
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карате Олимпийские игры Олимпиада Токио бейсбол скейтбординг виды спорта серфинг скалолазание
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